Euronews – талибы устроили банкет в аэропорту Кабула и подобрали американскую технику

Корреспонденту Euronews удалось побывать на территории аэропорта Кабула в момент, когда талибы* пировали там, празднуя уход американских войск. На эксклюзивных кадрах видно, что в залах аэропорта царит беспорядок и осталось много брошенных во время эвакуации вещей. Оставленные американцами вертолёты и транспортные средства, выведенные из строя, взяли под свой контроль члены специального элитного подразделения талибов «Бадри 313», пишет Euronews.

После того как американские военные покинули аэропорт Кабула, он перешёл под полный контроль движения «Талибан»*. Корреспондента Euronews и ещё нескольких журналистов талибы впустили на территорию воздушной гавани — и вот что они там увидели…

Перед тем как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолёты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, чтобы талибы не могли воспользоваться этим оснащением. На кадрах, снятых нашим корреспондентом, видно, что талибов внутри аэропорта ожидали брошенные последними эвакуированными американцами продукты питания и вещи в разных залах, повсюду царил беспорядок.

Аэропорт с оставшимися там вертолётами и транспортными средствами, выведенными из строя, взяли под контроль члены специального элитного подразделения «Бадри 313» — так называемого спецназа талибов, которые используют амуницию США.

Там же на торжественную пресс-конференцию собрались высокопоставленные деятели «Талибана», включая пресс-секретаря группировки Забихуллу Муджахида. Позже талибы устроили праздничный банкет под открытым небом в честь победы над американцами и независимости Афганистана и угощали друг друга сладостями.

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.