Российский иммунолог спрогнозировал сроки полного окончания пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 закончится в 2024 году. Так считает российский иммунлог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Крючков отметил, что если в мире ситуация стабилизируется в конце 2023-2024 году, то из России пандемия может уйти раньше. По мнению специалиста, это зависит от уровня смертности и возникновения новых мутаций вируса: если эти показатели снизятся, ситуацию можно будет взять под контроль, сообщает Ura.ru.