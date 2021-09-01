 

Российский иммунолог спрогнозировал сроки полного окончания пандемии COVID-19

01.09.2021, 14:52, Разное
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 закончится в 2024 году. Так считает российский иммунлог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Крючков отметил, что если в мире ситуация стабилизируется в конце 2023-2024 году, то из России пандемия может уйти раньше. По мнению специалиста, это зависит от уровня смертности и возникновения новых мутаций вируса: если эти показатели снизятся, ситуацию можно будет взять под контроль, сообщает Ura.ru.



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