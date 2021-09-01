Читатели немецких СМИ осудили иностранное финансирование телеканала «Дождь»

Читатели Süddeutsche Zeitung выразили возмущение фактом финансирования российского телеканала «Дождь» из средств Евросоюза. СМИ, согласно данным Минюста, было выделено более 130 тысяч евро за освещение отношений между ЕС и Россией.

Так, житель Оснабрюка раскритиковал Еврокомиссию за трату денег немецких налогоплательщиков на эфемерные цели: «Сколько можно выделять средства из наших налогов для вмешательства в дела других государств, тем более, такой великой страны, как Россия, которая не проиграла ни одной войны и не собирается плясать под чужую дудку. А этот телеканал только и занимается, что пиарит политика с рейтингом 2 %», — отмечает читатель.

По мнению Фридриха из Карлсруэ, Германии не нужно финансировать деятельность евробюрократов, а заняться решением внутренних проблем.

«Может быть, пора заняться внутренними проблемами? Тротуары в Карлсруэ стали непроходимыми для танков, а за прошлый год в городе не построено ни одной детской площадки. Кто их будет нам делать: телеканал «Дождь» или Навальный?» — возмущается он.

Пользователь Рамзан из Берлина вспомнил сюжет телеканала «Дождь», в ходе которого журналисты предлагали сдать Ленинград нацистам во время Второй мировой войны. Мужчина призвал их извиниться.

«Как мы финансируем такое говно как «Дождь». Этот русофобский канал поддерживает Третий Рейх, ненавидит Кавказ и русского националиста Навального, поднимавшего тост за Холокост. Им нужно извиниться перед русским народом», – заключает он.

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