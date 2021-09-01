Мнение: Включайте голову, а не только гаджеты!

С детства помню фразу – смотри под ноги! Сегодня это уже не правило для всех. Что в голове у человека идущего по улице уткнувшегося в айфон? Типа – я тут иду и пусть весь мир обойдет! Это еще не вся картина новой реальности. Шок наступает, когда видишь, как в смартфоне залип водитель авто. Нет, без юмора, это ж потенциальный убийца.

Японцев цифровая реальность накрыла раньше нас и устали от нее они тоже пораньше. В японском городе Ямато подготовили проект о том , что граждане должны воздерживаться от использования смартфонов во время ходьбы в общественных местах и не использовать телефоны в тех местах, где они могут препятствовать движению других пешеходов или транспортных средств.

«Вы можете пользоваться смартфоном только тогда, когда не ходите. Я хочу, чтобы люди приняли этот посыл», — сказал мэр Ямато Сатору Оки.

Золотые слова… Если народ не одумается, то штрафы пешеходам начнут прилетать как водителям. Камер наблюдения хватит на всех. Включайте голову, а не только гаджеты!

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