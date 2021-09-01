Мнение: Русским нужна своя диаспора и давно



Вы, товарищи, знаете – я не люблю последнее время моих коллег, кто хайпит на всем подряд. Но, вынужден признать, с гражданином Идраком со сложной фамилией – получилось хорошо. Мне понравилось. И не только потому что он плохо пошутил. Потому что, есть надежда, что русских перестанут притеснять на собственной земле. Впервые со времен Николая 2.

Да, да, именно так. Революция 1917 года дала нам многое, но многое отобрала у русских. И я серьезно, я впервые за много лет привыкаю писать это слово. Потому что я ничем не хуже, чем другие национальности – но мне всегда приходилось говорить "россияне". Когда и другие, я специально не перечисляю, их очень много и я их уважаю, другие национальности могли позволить себе.

Кстати, про заголовок. Еще в детстве, на исходе СССР, я помню, как бежали в городе Темиртау, где я вырос, это в Казахстане, афганцы. Бежали кого-то мочить. Бежали по проспекту Металлугров и бежали очень большим числом. Вроде потом их разгоняли миллиционеры, но мы, мелкие, бежали с ними рядом. Они были в тельняшках и беретах. Голубых.

Это последнее, что я помню, как русские защищали свои права – пускай плохо. Снова – я ни к чему не призываю, я объясняю суть.

Все эти годы, я говорю это таксистам с завистью постоянно, диаспоры могут постоять за себя. Не всегда это правильно, не всегда законно, не всегда справедливо. Но они это делают.

И только русские, оставшись один на один с проблемами – должны надеятся на семью, друзей, государство, закон. Это цивилизованно, спору нет. Но, согласитесь, – не совсем честно.

А теперь, хотя мои коллеги реально нагоняют атмосферу, давайте честно, но власти – что-то заметили. Я совру, при этом, если не скажу – что мне не нравится.

Писали много, как за неудачные шутки (а по мне смешные) – представители Камеди Клаба ездили извиняться перед другими народами – будет скромно говорить. При этом, конечно, про русских шутить можно сколько угодно – мы иногда и сами любим в дерьме поплавать.

Но – время теперь становится другим. Шутки – это клево. Но есть еще то, что мы почти забыли – уважение.

Мы – народ победитель. Мы – здесь живем. Нас – много. Мы – имеем права.

И все это ни в коем случае не национализм в плохом понимании этого слова. Диаспоры – это и есть национализм. Просто, когда ты говоришь про свой народ – это патриотизм, а когда говоришь, это кажется, Стругацкие написали, про недостатки других – это фашизм. Сегодня – про другое.

У нас есть шутки про евреев, казахов, русских, татар, про чеченцев нет, сейчас поговорим, тут долго перечислять.

Но.

Но, те кто руководит диаспорами, должны понять – сейчас будет слом. И им надо просто уточнить своим людям – что все-таки они здесь живут, работают и должны уважать нас. Как мы приезжая в гости к нашим, теперь, независимым соседям – должны уважать их. И даже там также живут русские ведь. Мы и правда, самый разделенный народ.

Кстати, это также важно и для русских здесь. Я уважаю тех, кто строит нам дороги, я уважаю тех, кто продает нам цветы, я знаю шикарного дядьку, к кому хожу за фруктами и обожаю одну местную чебуречную. О, а какие манты делают в нашей сети "ОШ"! Я их знаю с 2003 года, как один товарищ, кажется, кстати, дядя Вася, его звали – приехал в Томск и открыл свою первую чайхану!

Сила России – всегда была в единстве. Это есть в Мимино, про слезы гордости. Это есть у Кадырова, которого я безмерно уважаю и очень хочу, чтобы он меня, как блогера или обозревателя – пригласил в Чечню – посмотреть на всю эту красоту и потом показать вам.

Да, хочу чтобы Рамзан Ахматович сделал это сам, а не я поехал по туризму. Потому что он крутой, потому что он расскажет и покажет больше, даже за день. Потому что я хочу кое-что спросить и кое-что сказать.

У нас не любят Чечню – и сильно зря. Это НАША страна, это НАШ регион. Это их военная полиция разруливала в Сирии.

Хотя народ горячий, я видел их в Москве. Но я видел и как господин Кадыров карает балбесов. На это – не каждый русский способен, дитя же жалко.

Но, пора закругляться. Есть такой анекдот. Дьявол водит своего сына, которому стукнуло 18, по аду. Видят котел, три ряда отцепления чертей, вертолет, пулеметные доты, котел обвязан цепями, кругом фонари.

Папа – это че?

Это сын, евреи! Запомни, если хоть один вылезет – вытащит всех.

Понял, папа. Идут дальше.

Вечер, заканчивается день, отец Дьявол и сын Дьяволенок идут домой. Мелкий замечает в дальнем углу котел.

Там нет никого, котел открыт, булькает, одиноко качается на проводе лампочка.

Пааап?

А, это. Это сын, русские. И да, их не охраняют – ибо хоть один попробует вылезти, свои утянут его назад.

Ребят, я много лет веду блог, пишу комментарии, теперь веду каналы на Ютубе. И это правда.

Мы не ценим себя, хотя завидуем диаспорам. Но это не вина диаспор, хотя я про это написал, там тоже надо работать.

Уважайте себя, как жители Чечни, будьте мудры, как учат своих детей евреи, я не буду говорить про доброжелательность и гостепреимство – тут мы мало чем отличается от жителей нашего любимого Кавказа. Даже не будьте, как немцы, это скучно и нудно.

Но нам предстоит еще большой путь. От привычки к самоуважению до привычки не закрывать форточку, когда кого-то бьют на улице и невнимания, когда кто-то нарушает ПДД или ночью мешает спать.

Я надеюсь – мы справимся. Сегодня – это вопрос нашего с вами выживания, как вида.

Счастья вам.

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