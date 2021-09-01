Минцифры предложило Google убрать российский контент из рекомендаций в украинском YouTube

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и его заместителя по вопросам развития IT Александра Борнякова с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия.

“Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента”, – говорится в сообщении.

Федоров полетел в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. Глава Минцифры говорил, что ведомство будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube в Украине.

Контекст:

Согласно результатам исследования компании GlobalLogic, видеосервис YouTube по состоянию на 1 января 2021 года охватывает 96% интернет-пользователей в стране. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—