Папа римский по ошибке процитировал слова Путина об Афганистане, думая, что цитирует Меркель

Отвечая на вопрос журналиста о новой политической карте, складывающейся в Афганистане после вывода войск США и их союзников, Франциск сказал, что ответит цитатой и приписал ее Меркель. При этом папа назвал федерального канцлера “одной из величайших политических фигур мира”.

“Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов”, – сказал папа римский.

Путин во время встречи с Меркель, которая состоялась 20 августа в Москве, заявил, что приход исламистского движения “Талибан” к власти в Афганистане – это реалии, “из которых нужно исходить”. Стенограмма речи Путина опубликована на сайте Кремля.

“Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы”, – подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что Афганистану “контрпродуктивно пытаться навязывать непривычные формы государственного правления и общественной жизни”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

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