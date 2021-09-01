Названа дата проведения итогового сочинения для допуска к ЕГЭ

Итоговое сочинение, успешное написание которого является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ, планируется провести в основной срок 1 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные – 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, но они не будут революционными.