Названа дата проведения итогового сочинения для допуска к ЕГЭ

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01.09.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИтоговое сочинение, успешное написание которого является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ, планируется провести в основной срок 1 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные – 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, но они не будут революционными. 



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