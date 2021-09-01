 

Анонсировано участие Сноудена в просветительском марафоне «Новое Знание»

01.09.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября примет участие в просветительском марафоне «Новое Знание», рассказали в пресс-службе общества «Знание», которое выступает организатором акции.

«У нас эти три дня большой марафон «Новое Знание», который стартовал с лекции президента РФ Владимира Путина. По уровню лекторов у нас такого еще в стране не было… завтрашний день открывается лекцией председателя правительства, руководителей всех крупнейших компаний. Из неожиданных у нас завтра запланировано участие Сноудена, где он даст ответы для общества «Знание». При всей его нелюбви давать интервью – для общества «Знание» он его дает», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Второй просветительский марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.



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