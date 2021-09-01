Президент Эстонии раскритиковал идею отказа от русского языка в школах

Избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.

«Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», – отметил Карис в интервью эстонскому госпорталу ERR.

По словам Кариса, он не знает «хорошего решения» этой проблемы. «Однако так это точно не работает», – сказал он.

Одним из возможных вариантов, предположил президент, стало бы направление большего числа учителей эстонского языка в русскоязычные детские сады на том этапе, когда дети еще не учат язык, но «приобретают» его.

Также глава государства раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией».

Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе, поэтому, чтобы привести народ к единой системе ценностей, нужно донести до людей, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности.

Ранее председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русские дети в небольших эстонских городах становятся русофобами, поскольку лишаются возможности обучаться в русских школах.

В сентябре прошлого года эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект о полной ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Сообщалось, что власти Эстонии прекратят финансировать русские школы и детсады с 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Эстония возобновила атаки на русский язык.