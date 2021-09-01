Xiaomi вывела на индийский рынок две новые модели ноутбуков

Особенностью новых моделей ноутбуков Xiaomi является использование в их конструкции процессоров Intel Tiger Lake H, относящихся к одиннадцатому поколению. Как сообщили представители компании, именно с такими чипами на индийский рынок выходят две новые модели: Mi NoteBook Pro и Mi NoteBook Ultra.

В зависимости от комплектации розничная цена первой версии составляет от 770 до 980 американских долларов, а вторую оценили в 800-1040 долл.

Видимая разница между двумя новыми моделями ноутбуков состоит в размере экрана. Это 14 дюймов по диагонали в первом случае и 15,6 дюйма во втором. Более дешевая версия получила частоту обновления картинки 60 Гц, вторая – 90 Гц. Объем основной памяти в обоих случаях составляет до 512 Гб. Оперативная – 8 или 16 Гб.