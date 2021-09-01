 

Археологи в Китае обнаружили древнейшие свидетельства пивоварения

01.09.2021, 14:14, Новости дня
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Исследуя артефакты, обнаруженный на территории захоронения Цяотоу, китайские археологи обнаружили сосуд со следами брожения пива. Дело в том, что данный сосуд использовался примерно 9 тысяч лет назад. Никто ранее и не предполагал, что данный напиток люди варили в такой глубокой древности.

Сенсационное открытие было сделано во время совместной американо-китайской археологической экспедиции в провинции Чжэцзян (КНР).

По предварительным данным, древние предки современных китайцев варили пиво из риса. Также одним из компонентов были какие-то  корнеплоды. Однако пока не удалось установить, какие именно. Также ученые напоминают, что известен древний индийский пэйл-эль, который до сих пор считался прародителем современного пива.



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