У 20% переболевших коронавирусом не развивается иммунная защита

Австрийские исследователи обнаружили, что 20% переболевших коронавирусом не имеют иммунной защиты. Разработанная с учетом новой информации вакцина поможет повысить эффективность борьбы с COVID-19.

Авторитетное научное издание Allergy опубликовало на своих страницах отчет о результатах работы исследователей. В 2020 году эксперты провели анализ состояния иммунной системы пациентов, которые переболели COVID-19 в легкой форме. Как оказалось, в их организме не выработалась защита от патогена SARS-CoV-2. Далее исследователи исследовали воздействие на человека разных форм коронавируса. В итоге выяснилось, что заболевание чревато тем, что антитела у большого количества заразившихся могут не вырабатываться должным образом и в полной мере.

В основном наличие критической иммунной защиты для предотвращения стыковки и проникновения в клетку вирусных частиц возможно только в определенном случае. Для этого необходимо, чтобы антитела формировались именно с направленностью против рецептор-связывающего домена (RBD) S-белка. Связыванию патогена с человеческими клетками мешают именно высокие уровни антител против этого вещества. Люди могут быть защищены от коронавируса только при достаточном количестве у них определенных антител, действующих против RBD. Причем их можно определить при тестировании нейтрализации.

Учитывая результаты исследования австрийских ученых, следует срочно начинать разработку новой вакцины с антигенными свойствами. Основой такого препарата должен стать RBD, который усилит вспомогательный белок. Это даст возможность вызвать RBD-специфические антитела, которые будут нейтрализовать все вероятные угрозы за счет большей эффективности. Прививки начнут поддерживать высокий уровень защиты иммунной системы, что позволит взять под контроль распространение COVID-19.

Источник: kurer-sreda.ru