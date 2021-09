Скандалы: Офшорный арест

Как отношения экс-владельцев ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых с российскими властями превратились в мыльную оперу

В самом конце августа Тверской районный суд Москвы «арестовал» бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева на два месяца. А чуть ранее, в среду 25 августа, был также «арестован» его брат Дмитрий Ананьев. Братья арестованы в кавычках, так как в реальности они уже давно находятся вне досягаемости российских силовиков. И это уже не первые подобного рода аресты.

Из растратчиков в мошенники

Впервые экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы были арестованы, а затем объявлены в международный розыск еще в сентябре 2019 года. В Басманном суде Москвы они проходили в качестве обвиняемых по делу о растрате около 90 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и последующей их легализации (ст. 174.1 УК РФ). Но комиссия Интерпола с недоверием отнеслась к качеству предъявленных обвинений, зато с куда большим вниманием вчиталась в текст 70-страничной жалобы адвокатов банкиров, в которой те доказывали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании и на этом основании требовали аннулировать розыск.

Так и произошло. 6 ноября 2020 года генеральный секретариат принял решение исключить из розыскных информационных баз Интерпола все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка. Таким образом с темой хищений применительно к Ананьевым в западном правовом поле было покончено.

На этот раз Алексея и Дмитрия Ананьевых решили обвинить в мошенничестве (стандартной для «беловоротничковой преступности» ч. 4 ст. 159 УК РФ). Существенно снижена и сумма обвинений — в новом обвинении речь уже о куда более «скромных» 6,7 млрд руб. Фиаско предшественников не помешало следователю ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Илье Аладинскому объявить 30 июля (то есть еще до заочного ареста) братьев Ананьевых в международный розыск. Таким образом история пошла на второй круг.

Ночь перед рождеством

По данным первоначального обвинения, банкиры вывели средства из Промсвязьбанка в течение трех дней — с 12 по 15 декабря 2017 года. Новое обвинение удлинило этот срок до трех лет. Следствие считает, что деньги расхищали с июля 2014 года до ноября 2017 года. Средства вымывались из банка под видом выдачи кредитов подконтрольным Ананьевым компаниям-нерезидентам — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Счета компаний находились в кипрском филиале ПСБ — Промсвязьбанк-Кипр. Последний оперативно одобрял все заявки на кредиты. Схема этого «кредитования» была настолько простой и очевидной, что могла не вызывать подозрения разве что в 1990-е или в начале 2000-х. Но в указанный период, когда у кредитных учреждений отзывались лицензии целыми пачками, а вся российская банковская система трещала по швам, подобную «невнимательность» со стороны ЦБ понять очень сложно. Центральный банк России прозрел лишь в декабре 2017 года, когда объявил о санации ПАО «Промсвязьбанк» через Фонд консолидации банковского сектора, введя временную администрацию. Одновременно тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев сделал публичное заявление о пропаже в ПСБ кредитных досье на общую сумму 109 млрд руб. Заявление было обнародовано в пятницу 15 декабря — идеальное сочетание дня недели и даты для подобного пассажа: накануне выходных и перед началом на Западе рождественской недели, когда деловая жизнь фактически замирает. А спустя ровно неделю, также в пятницу, но уже 22 декабря (непосредственно перед рождественским праздниками) ЦБ обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил о выявлении ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий». Удивительное дело, но в этот же день предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию — многолетний официальный православный патриот оказался на Кипре. В довершение ко всему российские СМИ узнали об этом отъезде от анонимных сотрудников тех же самых правоохранительных органов, которые должны были задержать офшорного патриота. В итоге этой странной комбинации все остались при своих — банкиры при деньгах, а ЦБ — при банке. Денег в нем правда было не так уж много, но с этим у ЦБ и его фонда проблем не было. Их просто напечатали.

Странная война

Странности первого дела, которое ограничило историю расхищения ПСБ тремя днями, объясняются предусмотрительными заявлениями, которые сделал Дмитрий Ананьев сразу после того как покинул Россию. В своем интервью, опубликованном уже 25 декабря 2017 года, банкир рассказывал о том, как он в октябре и ноябре регулярно встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной: «Чувствовал и доверие, и поддержку, чувствовал и гуманное отношение». Переломный момент, по мнению Ананьева, наступил накануне 12 декабря, и его причины на тот момент оставались для него загадкой. О чем он вполне искренне сожалел.

Этими высказываниями Дмитрий Ананьев фактически использовал Набиуллину в качестве своей защитницы, и оставил пространство для дальнейших переговоров. Задача по их ведению была возложена на Алексея Ананьева, который занимался этим еще целый год, находясь в России. Судя по косвенным признакам, переговоры прошли вполне успешно. Так, 16 марта 2018 года в помещении бизнес-центра «Максима Плаза» «совершенно внезапно» были обнаружены кредитные досье на сумму 109 млрд руб, о пропаже которых так безутешно горевал в декабре Василий Поздышев. А в начале августа 2018 года стало известно о том, что жена Дмитрия Ананьева Людмила продала контрольные пакеты акций (по 50% плюс 1 акцию) трех кипрских компаний, на которые была оформлена недвижимость Промсвязьнедвижимости (ПСН) — девелоперской группы банка. Новыми контролирующими акционерами стали офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, о бенефициарах которых ничего неизвестно. Спустя ровно год Алексей Ананьев, также как и его брат, совершенно безнаказанно покинул территорию России, но предпочел обосноваться не на Кипре, а в Лондоне. Сразу после его отъезда новая администрация Промсвязьбанка, который к тому времени превратился в опорный банк всей российской оборонки, подала в арбитраж иск на 282 млрд руб., оценив в эту сумму ущерб, который нанесли экс-владельцы.

Это означало, что переговоры окончены, и началось изъятие материальных ценностей. 30 мая 2019 года суд арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по иску на эту сумму 282 млрд руб. А уже сентябре 2019 года СК заочно предъявил экс-владельцам ПСБ обвинение в растрате, санкционировав арест «случайно убежавших» Дмитрия Ананьева и его старшего брата Алексея. Другими словами, вся эта котовасия представляет собой историю сложного переговорного процесса, но не имеет никакого отношения к правосудию или справедливости. Не говоря уже об эффективном надзоре за банковской системой регуляторами из ЦБ.

Александр Кузьмин