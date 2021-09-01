 

Путин рассказал о влиянии политических потрясений на судьбу России

01.09.2021, 13:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1 сентября российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки во Владивосток выступил с лекцией для победителей олимпиад и конкурсов по различным предметам. Встреча с учениками школ, гимназий и лицеев прошла во Всероссийском детском центре “Океан” в рамках марафона общества “Знание”.

Путин поздравил ребят с началом нового учебного года. Он рассказал школьникам об исторических событиях, которые поваляли на судьбу России. По мнению президента,
без политических потрясений в нашей стране могли бы проживать 500 миллионов человек.

Глава государства подчеркнул, что на Россию оказали негативное влияние такие события, как революция 1917 года, в результате которой прекратила свое существование Российская империя, и распад Советского Союза в 1991 году.

“В нашей стране на протяжении прошлого XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, но потом произошло и крушение Советского Союза”, — отметил Путин.

Российский лидер уверен, что сейчас мы жили бы в другой стране, если бы не произошли эти “драматические” события. “У нас сейчас 146 млн., если бы этих трагедий не было, было бы 500 млн. человек”, — заявил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание школьников на важную проблему современности – большое количества недостоверной информации в Интернете. Он подчеркнул, что работа общества “Знание” связано с тем, чтобы давать людям проверенную информацию, основанную на позиции экспертного сообщества. Президент отметил, что такой информации можно доверять.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Не пригодились: в США отправили на свалку 45 российских аппаратов ИВЛ

13.11 / Путин подписал секретный план

06.12 / Дизайн смартфона Xiaomi Mi 11 Pro будет сильно отличаться от Xiaomi Mi 11

08.05 / Названы последствия заправки автомобиля некачественным бензином

16.08 / Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

24.07 / Мнение: Запрет на тюнинг

09.08 / Диетолог рассказал о полезных свойствах кукурузы

25.11 / Мнение: Набережная Карповки 37 – самое гиблое место Петербурга? Или не совсем?

15.05 / Мнение: Письмо: “Сразу как поженимся, готов на все”

14.12 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Мария Ивакова и другие на музыкально-гастрономическом бранче

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика