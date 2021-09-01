Украинским металлургам необходимо вкладывать дополнительные доходы в развитие производства и “зеленые” технологии – СМИ

Авторы напомнили, что в июле Еврокомиссия представила механизм применения углеродного налога – Control Border Adjustment Mechansim (CBAM). Согласно планам, этим налогом будет облагаться вся продукция, которая поставляется на рынок ЕС предприятиями, оставляющими значительный углеродный след.

“Украинским экспортерам стали это грозит грандиозными потерями, если ничего не предпринимать. По мнению заместителя директора ГП “Укрпромвнешэкспертиза” Сергея Поважнюка, CBAM может обернуться для украинской металлургической отрасли потерями даже до €1 млрд в год. Возможность ввести свой аналог CBAM уже рассматривают и в Соединенных Штатах. В итоге все это может вылиться в новую цепную реакцию торговых ограничений. Стоит отметить, что крупнейший металлургический холдинг страны – “Метинвест” – недавно сообщил, что ищет площадку под строительство нового комплекса, который будет включать два модуля прямого восстановления железа (DRI), две электропечи и две МНЛЗ. Применение подобных технологий позволит снизить воздействие стального производства на окружающую среду. Стоимость этого проекта гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков оценил в $3,5–4 млрд”, – пишет издание.

В том числе журналисты перечислили ряд экологических инициатив, которые холдинг внедряет на своих предприятиях уже сейчас.

“В частности, речь идет о реконструкции газоочистных сооружений на домнах №4 и №5 Мариупольского меткомбината имени Ильича, системы газоочистки кислородных конвертеров на “Азовстали” и замене газоочистного оборудования обжиговой печи Lurgi 552-A на Северном ГОКе. Также планируется завершить реконструкции аглофабрики ММК Ильича. В целом исключительно в экологические проекты “Метинвест” в течение четырех ближайших лет намерен инвестировать около $0,5 млрд. Но при этом ведь никто не отменял и текущих производственных инноваций, которые также требуют солидных капиталовложений. Одна из самых масштабных задач – строительство на комбинате Ильича цеха холодной прокатки общей стоимостью более $1 млрд”, – сказано в статье.

Этот же тренд “Минпром” отмечает и на предприятиях лидера украинской горной добычи – группы Ferrexpo.

“В июле она похвасталась полугодовой чистой прибылью в $661,43 млн, что в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го. Группа уже начала подписывать предварительные договора с поставщиками оборудования, чтобы к 2024 году нарастить объемы переработки железной руды с 30–35 млн тонн до 50 млн тонн в год. По предварительным оценкам, обойдется это примерно в 0,5 млрд долл. При этом Ferrexpo делает ставку на выпуск DR-окатышей, ожидая прогрессирующего спроса на этот продукт, поскольку выплавка стали из них генерирует меньше выбросов парниковых газов”, – подчеркивает портал.

Авторы делают вывод, что в современном мире экологичность производства становится таким же фактором конкурентоспособности, как и его эффективность.

“Поэтому инвестиции в “зеленую” металлургию актуальны как никогда. Особенно в такие тучные годы, как 2021-й. Каждый доллар, вложенный сегодня, позволит сэкономить два в будущем. И легче пережить времена, когда рыночная конъюнктура не будет настолько благосклонна к сталепроизводителям”, – подытожил “Минпром”.

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