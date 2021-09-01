 

Мнение: Мое 1 сентября…

01.09.2021, 13:34, Разное
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Эта фотография была сделана еще в СССР ровно 50 лет назад, 1 сентября 1971 года.

Смотрю на своих одноклассников… Убит (в драке), умер (цирроз), убит (сбросили с моста), погиб (в Афганистане), умерла (рак), погибла (ДТП), пропал без вести (завалило шахту, труп так и не достали…)…  Пенсионер, пенсионер (отставные офицеры МВД), сидит (то ли шестая, то ли седьмая ходка, может, уже и умер, давно не слышно…), пенсионерка по инвалидности…

На встрече выпускников в последний раз был на 25-летие окончания школы, в 2006-ом, больше не езжу. Из школьных друзей уже никого не осталось, а узнавать, кто, когда и почему покинул этот мир – нет желания….

1 сентября для меня уже давно ассоциируется с днем рождения дочери.

1-го сентября 1988-го года, когда родилась Зельфия, я был далеко-далеко от Вильнюса (именно там, ныне заграничном городе, родилась моя дочка). Подразделение, которым я в то время командовал, было на задании и командование, естественно, решило не отвлекать меня от выполнения поставленной задачи. О том, что на свет появился человечек, узнал только 5-го сентября, когда вернулся к месту дислокации части. Мне дали краткосрочный отпуск, трое суток я добирался до Вильнюса и 8-го сентября смог взять на руки комочек… Сегодня дочери исполнилось 33…  Она уже совсем взрослая, но  для меня она так и остается крохой…

Источник: Ирек Муртазин



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