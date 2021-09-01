Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула

Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта, сообщил источник в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Тажке сообщается, что боевики движения «Талибан» менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка.

Как информирует телеканал NBC со ссылкой на источники, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь.

По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом, информирует РИА «Новости».

Ранее представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что в аэропорту Кабула повреждена большая часть оборудования, ведется работа по его восстановлению.