Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула

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01.09.2021, 13:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТехнические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта, сообщил источник в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Тажке сообщается, что боевики движения «Талибан» менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка.

Как информирует телеканал NBC со ссылкой на источники, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь.

По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом, информирует РИА «Новости».

Ранее представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что в аэропорту Кабула повреждена большая часть оборудования, ведется работа по его восстановлению. 



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