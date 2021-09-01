Пользователей Сети шокировал танец живота на школьной линейке в Хабаровске

В Сети появилась видеозапись из хабаровской школы №76, на которой девушка в откровенном наряде исполнила танец живота на торжественной линейке в День знаний.

На видео запечатлена девушка, выступающая перед первоклассниками под песню «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене» группы «Наутилус Помпилиус». Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением.

«И кто же до этого додумался? Ну танцы танцами, но все-таки надо мозги включать, и каждому танцу свое время и место», – возмутилась хабаровчанка Галина.

Некоторые комментаторы отнеслись к номеру с юмором, предположив, что выступление подготовили специально для пап.

Глава организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что артистка в откровенном наряде могла вызвать стресс у старшеклассников, которые понимают неуместность таких мероприятий на школьных линейках.

«Мы за сохранение традиционных ценностей. 1 сентября – день школьника, первоклассника, праздник знаний. Ассоциируется со школьной формой, бантиками, букетами. Совершенно точно не с экстравагантными поступками. Школа – не место для фантазийных отступлений от наших традиций. Я не думаю, что первоклассники что-то поняли. Скорее всего, они отнеслись к этому выступлению, как ко Дню Нептуна», – сообщила она.

Буцкая отметила, что допустимость подобного танца на территории школы должны оценить общественники. «Я думаю, стоит разобраться. У нас часто бывает, что лучшими намерениями стелется дорога в ад. Кто-то захотел показать, допустим, у них кружок танцев был. Просто они не поняли, что это несочетаемо. Для этого и нужен общественный совет школы, чтобы проверять не только школьное питание, но и организацию больших школьных мероприятий», – сообщила глава организации.

В свою очередь начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова объяснила, что главная цель праздника заключается в единстве, гражданском и патриотическом воспитании, привитии любви к своей семье, школе, малой родине и стране, передает «Комсомольская правда».

«Уважаемые жители города, родители учащихся, я считаю необходимым дать оценку тем видео, которые сегодня распространяются в социальных сетях с линейки в школе №76, посвященной 1 сентября», – сообщила она.

По ее словам, подобное выступление молодого учителя дополнительного образования по танцам, «которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний».

Матвеенкова принесла извинения за непрофессиональные решения руководства школы и заявила, что администрацией организована служебная проверка в отношении как директора школы, так и административного персонала.

Тем временем глава отдела образования городского управления Алексей Соболев в беседе с изданием «Подъем» назвал такой танцевальный номер неуместным на школьном мероприятии.

«Мы сейчас в отношении школы проводим проверку. По ее итогам будут приняты необходимые решения. Мы ждем пояснения директора, но понятно, что без ее ведома такого быть не могло. Она должна была знать, что будет такой номер в сценарии. На каком этапе кто-то как-то не сработал, мы пока не знаем. Но мы это, конечно, выясним», – сказал он.