 

Названа цена беспроводных наушников Bose QuietComfort 45

01.09.2021, 13:20, Новости дня
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Представители компании Bose анонсировали грядущий выход на рынок новой модели беспроводных наушников QuietComfort 45. Производитель сообщил, что данное устройство, которое появится в продаже 23 сентября, получит базовую цену 330 американских долларов.

Особенностью наушников является длительное время автономной работы. Без подзарядки они способны выдержать до 24 часов. Известно также, что полный цикл зарядки батареи требует почти трех часов.

Связь с основным гаджетом осуществляется по беспроводному формату передачи данных Bluetooth 5.1. максимальное удаление здесь составляет 9 метров. Предусмотрена система шумоподавления и другие «примочки», которые превращают прослушивание музыки в комфортный процесс.



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