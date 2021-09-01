 

В китайских гостиницах появились специальные номера для геймеров

01.09.2021, 13:20, Новости дня
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Склонность к видеоиграм на сегодня отмечается у значительной части населения. Учитывая данный факт, представители китайского гостиничного бизнеса решили предложить данной категории клиентов специальную услугу.

Речь идет о специально оборудованных для геймеров номерах, которые уже появились в Гуанчжоу. В них уже установлены игровые станции на базе GeForce RTX 30-й серии, которые можно использовать для запуска самого современного геймерского софта.

Геймеры также путешествуют, и возись с собой собственную игровую консоль не всегда им удобно. Кроме того, есть немало людей, который хотят играть, но не имеют финансовой возможности приобрести самое качественное оборудование. Владельцы отелей рассчитывают и на одну, и на другую категорию клиентов.



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