В китайских гостиницах появились специальные номера для геймеров

Склонность к видеоиграм на сегодня отмечается у значительной части населения. Учитывая данный факт, представители китайского гостиничного бизнеса решили предложить данной категории клиентов специальную услугу.

Речь идет о специально оборудованных для геймеров номерах, которые уже появились в Гуанчжоу. В них уже установлены игровые станции на базе GeForce RTX 30-й серии, которые можно использовать для запуска самого современного геймерского софта.

Геймеры также путешествуют, и возись с собой собственную игровую консоль не всегда им удобно. Кроме того, есть немало людей, который хотят играть, но не имеют финансовой возможности приобрести самое качественное оборудование. Владельцы отелей рассчитывают и на одну, и на другую категорию клиентов.