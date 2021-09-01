Всё самое важное о мейкапе для опущенных век: техника, советы, идеи

Опущенные веки являются достаточно сложной эстетической проблемой. Далеко не всегда можно легко подобрать наиболее подходящий макияж, который поможет красиво подчеркнуть глаза и немного приподнять веко. Вот некоторые советы относительно того, как правильно использовать косметику.

Что такое опущенное веко?

Веко состоит из мышц, позволяющих опускать и поднимать его, а также открывать и закрывать глаза. У некоторых людей веко может быть опущенным. Когда глаза открыты, его практически не видно.

Это может быть спровоцировано несколькими факторами. Прежде всего, это может быть генетика, то есть наследственность.

Фактически веки опускаются снаружи глаза, в результате чего кажется, что глаза намного меньше, чем есть на самом деле. Из-за трения между подвижным и неподвижным веком тени и макияж, которые вы наносите на глаза, держится гораздо меньше. Очень важно знать то, как правильно наносит косметику, чтобы усовершенствовать свою внешность. Вот некоторые советы по нанесению макияжа.

Добавить света

Чтобы убрать усталость с лица, которая появляется по причине опущенного века, нужно добавить немного света.

Для этого стоит использовать легкие тени. Лучше всего наносить их на внутренний угол глаза, двигаясь от центра века. Брови также нужно тщательно прокрасить, опуская кончик брови немного ниже волосков.

Нанести праймер для век

Праймер является одним из средств макияжа, которое стоит использовать независимо от формы вашего века. Это очень важно для того, чтобы косметические средства держались как можно дольше, а также для усиления выраженности используемых оттенков.

Также можно использовать светлые тени, чтобы немного высветлить веко, и тональный крем, который будет светлее, чем оттенок кожи.

Изменить форму складки века

Подобно тому, как вы наносите бронзер более темного оттенка, чем естественный цвет кожи, чтобы скульптурировать лицо, стоит использовать тени для век, чтобы создать ложную складку века. Сделать это можно при помощи коричневых теней для глаз.

Смешивая различные оттенки, можно создать иллюзию дополнительной складки века, которая часто остается невидимой.

Использовать щипцы для завивки ресниц и хорошую тушь

Самое главное – визуально как можно больше открыть глаза. Все, что нужно сделать для этого, так это использовать щипцы для завивки ресниц и хорошую тушь.

Слегка завитые волоски помогут визуально увеличить глаза, а также немного приподнять опущенное веко. Тушь желательно выбирать удлиняющую и добавляющую объем.

Правильно подобранная подводка

Как и тушь для ресниц, подводка считается одним из ключевых элементов, благодаря которому можно выделить глаза. Однако при этом нужно знать то, как правильно ее наносить.

Для этого нужно провести линию вдоль линии роста ресниц и закончить небольшой запятой, которая поднимается к кончику брови. Чтобы визуально расширить глаза, можно выделить нижнюю линию ресниц черными тенями.

Как накрасить опущенное веко?

Перед выполнением макияжа нужно нанести на веки праймер. Затем при помощи пушистой кисточки распылить основу для теней, чтобы они не скатывались в складки века и оставались на месте на протяжении всего дня.

Нанести коричневые тени на складку, двигаясь вперед и назад от внешнего угла к внутреннему. Используя тени более темного оттенка, которые применялись для определения складки, нужно подчеркнуть внешний угол глаза.

Нанести косметическое средство оттенка шампань на две трети века и растушевать их. Нужно постараться избегать выбора жирных текстур, таких как гель или крем для макияжа, которые помогут подчеркнуть веко.

Внутренний угол глаза покрыть белыми тенями с бликами. Брови очертить при помощи карандаша или маркера. При помощи теней или лайнера нанести подводку, начиная с середины глаза.

По нижней линии ресниц провести белым или бежевым карандашом, чтобы визуально открыть глаза. Завить ресницы щипцами, а затем нанести тушь.

Можно также поднять веки различными методами, не прибегая к помощи макияжа. Вот несколько таких способов.

Применение наклеек

Эти небольшие липкие полоски широко применяются в Японии и Южной Корее. Они помогают несколько приподнять опущенное веко.

Такое средство является достаточно практичным. Нужно просто приклеить липкую ленту на место складки века, осторожно потянув немного кожу, чтобы разгладить ее. Наклейки практически незаметны и на них можно легко нанести макияж.

Гимнастика для лица

Если опущенные веки являются результатом преклонного возраста, то можно попробовать тонизировать эту область. Для этого нужно держать глаза открытыми, поместить два пальца под брови и постараться максимально приподнять кожу. Повторять это движение нужно 10 раз в день.

Очевидно, что это упражнение не уберет опущенные веки волшебным образом, но поможет вернуть определенный тонус.

Эстетическое средство

Опущенные веки могут спровоцировать у людей что-то большее, чем просто комплексы. Есть несколько достаточно хороших способов подтянуть нависшую кожу век, от самых простых и естественных до самых радикальных. Можно сделать выбор в пользу инъекций ботулотоксина или же гиалуроновой кислоты. Это средство поможет укрепить лобную мышцу, а значит, немного приподнять веки.

Также можно сделать блефаропластику. Этот метод используется для удаления мешков под глазами. Кроме того, с помощью такой процедуры можно приподнять веки.

Проводится такая процедура под местной анестезией или общим наркозом. Она подразумевает под собой выполнение разреза лазером и последующую коррекцию.