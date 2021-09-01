Как приготовить по-настоящему вкусную рыбу: секреты, которые помогут в этом

Рыба является очень хорошим источником белка, минералов и витаминов. Это очень важный ингредиент сбалансированного и здорового питания. Нужно стремиться съедать две порции этого продукта в неделю. Как минимум один раз в неделю нужно потреблять жирную рыбу, например, такую как лосось или скумбрию. Вот некоторые лайфхаки, которые помогут приготовить этот продукт очень вкусно.

Приготовление теста для кляра

Достаточно часто бывает так, что тесто, которое используется для приготовления жареной рыбы, достаточно тяжелое. В таком случае лучше всего использовать более легкое тесто для темпуры из Японии. Для его приготовления нужно использовать немного манной крупы или кукурузного крахмала, а также ледяную газированную воду.

Использовать простые рецепты

Для некоторых приготовление пищи может быть достаточно сложным процессом, который многих выводит из зоны комфорта. Рыба готовится очень просто, поэтому нужно максимально внимательно изучить рецепт, все взвесить и подготовить требуемые ингредиенты. Начинать нужно с простого рецепта.

Правильно выбрать продукт

Свежая рыба обязательно должна пахнуть морем. Стоит избегать выбора продукта, который имеет запах нашатырного спирта. Копченая рыба должна иметь приятный аромат дыма. Важно приобретать свежий продукт, так как только из него можно приготовить качественное блюдо.

Приобретать самое лучшее

Для покупки рыбы следует обращаться только к надежным и проверенным поставщикам. Качественная свежая рыба должна быть достаточно упругой, а не мягкой. Если исходит резкий запах, то это может значить то, что продукт старый. При покупке целой рыбы нужно смотреть, чтобы глаза были чистыми и яркими, а жабры ярко-красными.

Проверка готовности рыбы

Проверить степень готовности рыбы можно самыми разными способами. Ближе к концу приготовления нужно слегка надавить на нее. Рыба должна стать достаточно мягкой.

Можно также разрезать продукт в самой толстой части. Если рыба прозрачная и разделяется легко на волокна, это значит, что она готова.

Приготовление замороженной рыбы

Можно готовить этот продукт прямо из морозильной камеры, но лучше всего предварительно разморозить его в холодильнике. Рыба должна быть хорошо заморожена, без признаков таяния. Кроме того, упаковка не должна быть повреждена.

Оставлять кожу на рыбе

При жарке рыбы на сковороде или гриле нужно всегда оставлять кожу на этом продукте.

Лучше всего, если после приготовления корочка будет красивой и хрустящей. Таким образом можно приготовить карпа, лосось, сибас.

Вкусные блюда

Лучшие рыбные блюда не слишком сложны в приготовлении. Филе лосося или трески можно просто запечь в духовке на протяжении 15 минут с добавлением зелени и лимона. Подавать можно с сальсой из оливок, кедровых орехов, каперсов. Это идеальный ужин в середине недели.

Использовать различные ароматы

Рыба с плотной текстурой, в частности, такая как рыба-меч или тунец может в процессе приготовления приобретать достаточно сильный острый привкус. Чтобы улучшить вкусовые качества продукта, стоит использовать немного сока лайма, соевый соус и щепотку хлопьев чили.

Рыба должна быть сочной

Для приготовления вкусного и сочного рыбного филе можно завернуть его в пергаментную бумагу для запекания, добавив различные травы.

Это очень быстрый и простой метод приготовления филе на пару. Травы и специи можно добавлять по вкусу.

Выбирать кости

Когда вы покупаете целую рыбу, то в ней есть кости. Их обязательно нужно убрать при помощи пинцета. Нужно просто провести вверх и вниз пальцами по филе, нащупать кости и удалить их в том же направлении, в котором они идут.

Использовать гриль

Для приготовления небольшой рыбы на гриле стоит использовать небольшую специальную корзину. Прежде чем поместить продукт на гриль, следует предварительно смазать его маслом. Приправить продукт нужно морской солью и соком лимона.

Приготовление лосося или тунца

Рыбное филе, например, такое как лосось или тунец, можно обжарить снаружи, но едва приготовить внутри.

Однако стоит помнить о том, что в таком случае продукт обязательно должен быть очень свежим. Можно подавать с салатом из фенхеля и пикантной тайской заправкой, чтобы придать блюду насыщенность.

Маринование рыбы

Для маринования рыбы требуется совсем немного времени. Обычно требуется примерно 30 минут. Отлично подойдут маринады, приготовленные на основе уксуса или сока лимона.

Севиче

При приготовлении севиче, нужно полить рыбу соком лимона или лайма. Это поможет сделать ломтики рыбы более плотными и придаст хороший аромат. Отличным вариантом будет севиче из морского окуня с перцем чили, редисом и авокадо.

Рыба, запеченная с солью

Для особого случая отлично подойдет рыба, запеченная в соли. Отличным вариантом станет окунь. Для этого рыбу нужно выпотрошить, но чешую не убирать.

Смешать крупную морскую соль со взбитым белком и залить этой смесью рыбу. Запекать в хорошо нагретой духовке 30 минут. После приготовления убрать соляную корку.

Рыбное карри

Это блюдо пользуется большой популярностью разных странах и его довольно просто готовить. Для этого потребуются креветки, моллюски или плотная белая рыба. В качестве соуса используется пряный масала с чили.

Добавление в блюдо анчоусов

Это просто незаменимый ингредиент для приготовления самых различных блюд. Анчоусы помогают придать блюдам интересный пикантный привкус. Можно замариновать баранину с анчоусами или же приготовить пасту путтанеска.

Рыбный пирог

Рыбный пирог является очень вкусным блюдом, которое нравится не только взрослым, но и детям.

Для его приготовления можно использовать самые различные комбинации рыбы по вкусу. Все продукты можно добавлять сырыми.

Приготовление ароматного лосося

Эта рыба имеет достаточно сильный характерный аромат и вкус. Чтобы придать ей более тонкие и нежные нотки, можно замариновать ее в соевом соусе. Также стоит добавить тмин, перец и сок цитрусовых. Не стоит подавать рыбу со сливочным соусом, так как это увеличивает ее жирность.

Рыбные котлеты

Рыбный бургер можно приготовить из котлеты, булочки или питы и соуса. Это очень хороший рецепт, который стоит иметь в своей записной книге.

Чтобы добавить больше вкуса и аромата, можно приготовить бургер на гриле.

Рыбное рагу

На побережье Средиземного моря готовят тушеную рыбу. У каждого региона или деревни есть свой собственный вариант приготовления. Кроме рыбы в блюдо добавляются чеснок, помидоры, лук, фенхель и оливки.

Рыбные тако

Единственное ограничение для приготовления тако – воображение. Отличным вариантом будет блюдо с сальсой из арбуза и кремом из авокадо.

Острые рыбные шарики

Маленькие рыбные шарики с чесноком, имбирем и кориандром являются хорошим способом накормить свою семью.

Подавать в остром томатном соусе. Можно приготовить это блюдо заранее и хранить в холодильнике. В качестве гарнира отлично подойдет рис басмати.

Рыбный паштет

Консервированный лосось с чесноком, нутом и тахини станет отличным вариантом рыбного паштета. Можно подавать его с салатом из редиса и красного лука, чтобы подчеркнуть сочность рыбы.

Рыба на пару по-китайски

Для придания вкуса и аромата этому продукту требуются дополнительные ингредиенты.

Рыба, приготовленная на пару, является легким и полезным продуктом, поэтому можно подавать ее с рисом и жареными овощами, чтобы получить идеальный ужин.

Рыба с жареным картофелем

Это классическое британское блюдо. Нужно приготовить рыбу, жареную в панировочных сухарях, кляре или во фритюре. В тесто можно добавить молотую куркуму и перец чили.