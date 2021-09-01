Настя Ивлеева пришла на свадьбу Моргенштерна в трауре

Настя Ивлеева пришла на свадьбу рэпера Моргенштерна в трауре. Ксения Собчак, освещавшая праздник, даже пожалела ведущую и предложила найти ей жениха.

Алишер Валеев, более известный, как Моргенштерн, долгое время являлся самым завидным женихом России. Однако его холостая жизнь закончилась в последний день лета 2021, 31 августа 23-летний рэпер женился на возлюбленной по имени Дилара Зинаттулина. На свадьбу, прошедшей с белыми лошадями, цыганами и даже Росгвардией, были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей была и телеведущая Настя Ивлеева, недавно расставшаяся с о своим супругом Элджеем. Вместе с последним Моргенштерн получил несколько музыкальных премий за совместные работы.

На празднество коллеги бывшего мужа бывшая ведущая «Орла и решки» пришла в траурном одеянии. На ней была вуаль черного цвета, которую обычно одевают вдовы. Уточнять, что же стало причиной выбора именно такого образа, селебрити не стала. Телеведущая не стала рассказывать, что именно она таким образом оплакивает, свой развод, или конец свободной жизни Моргенштерна.



Изображение взято с: [email protected]_shtern

Подробной информацией о торжествах поделилась в Сети Ксения Собчак. Она полушутя пожалела Ивлееву, подметив, что в то время, как остальная молодежь танцует и веселиться, Ивлеева сидит одна. Кроме того, ведущая и бывший кандидат в президенты РФ предложила читателям выбрать жениха для экс-возлюбленной Элджея. В качестве одной из наиболее подходящих Собчак называет Дмитрия Нагиева, «роман» с которым Ивлеева не раз обыграла в рекламных роликах, еще будучи замужем.

Источник: www.kp.ru