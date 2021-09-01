Долину обвинили в излишнем увлечении фотошопом ради хайпа

Ларису Долину обвинили в излишнем увлечении ретушью и фотошопом ради хайпа. На фоне недавних заявлений о «пластиковых куклах», ее новые снимки выглядят особенно ярко.

В Сети обсуждают новые фото, которые опубликовала Лариса Долина. 65-летняя артистка на них выглядит не просто свежо, а моложе лет на 30. Поклонники певицы упрекают ее в чрезмерном увлечении фотокоррекцией. Особенно это заметно на страницах ее профиля в Instagram.

Внимательные читатели подметили, насколько не похожи снимки звезды, сделанные разностью в небольшой срок. Кроме того, достаточно сравнить внешний вид Ларисы Александровны на изображениях, обнародованных нею самой, и сделанных журналистами.

Долина же в ответ на все вопросы об ее внешности утверждает, что не прибегает к услугам пластических хирургов. Это при том, что на фото с группой «Давинчи» артистка выглядит, как отметили многие подписчики, по-настоящему кукольно. Особый ажиотаж возник на фоне недавней ссоры Долиной и молодой певицы Вали Карнавал.

Лариса Александровна возмутилась отсутствием у звезды нового поколения музыкального образования. Кроме того, в новой песне народная артистка РФ упомянула о так называемых «куклах из пластика». Получается, предположили фолловеры, что она слишком увлеклась ретушью фотошопа сугубо ради хайпа и популярности у более юных меломанов.

Источник: www.woman.ru