 

Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине

01.09.2021, 13:04, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. В ходе переговоров он предложил ему оказать финансовую помощь в строительстве дорог на Украине.

Зеленский пояснил, что Киев реализует множество инвестиционных проектов, связанных со строительством и инфраструктурой. Глава государства выразил готовность страны участвовать в разработке программы партнёрства со структурами Всемирного банка в ближайшие пять лет, сообщает телеканал “360”.



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