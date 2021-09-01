Мнение: Русские боевые роботы

Эксперты считают российскую армию второй по силе в мире, сразу после американской. Возможно, они опираются на уже устаревшие данные. В то время как армия США постепенно деградирует из-за коррупции, «борьбы с токсичной маскулинностью» и прочих известных проблем, российская армия продолжает модернизироваться.

Речь идёт не только о новых танках и самолётах, но и о системах искусственного интеллекта. К примеру, на августовском военно-техническом форуме прошёл хакатон, на котором студентам лучших российских вузов предложили создать нейронную сеть для обнаружения и классификации мишеней. Идея в том, чтобы российский робот мог самостоятельно обнаружить противника и распознать его:

https://www.rusarmyexpo.ru/army2021/mediacenter/news/newsexpo/42612.html

Победителям военные выплатили 500 тысяч рублей. Также, уверен, военные записали фамилии участников в свои блокноты, чтобы сделать студентам по окончании вузов предложение поработать на армию. Интересно наблюдать, как молодёжь 2000 года рождения уверенно сбивается в полноценные команды разработчиков, распределяет между собой роли и за пару дней выдаёт на-гора рабочий код, как если бы речь шла о матёрых программистах с тридцатилетним опытом работы на корпорации.

Организаторами хакатона были «Цифровая лига» и «Киберпатриот», задачу студентам ставил ГосНИИАС, институт авиационных систем. Из этого можно было бы заключить, что автоматический захват целей волнует прежде всего авиаторов, однако фотографии из задания сделаны с точки зрения пешехода или танкиста. Впрочем, секретность никто не отменял — реальные разработки куют за бетонными стенами и тяжёло экранированными окнами.

Военная романтика немного пугает. Мы знаем, что физически роботы уже вполне готовы к любому бою, а их стоимость уже чуть ли не меньше, чем стоимость обучения солдата из плоти и крови. Интеллект пока что остаётся у роботов слабым местом, но за последние 10 лет прогресс в этой области просто огромен. Лично я бы очень не хотел сидеть с автоматом в руках за кирпичной стеной, готовясь отбиваться от атаки кремниевых бойцов.

Тем не менее выбора у нас нет. США, Китай и Евросоюз вкладывают в робототехнику и в искусственный интеллект огромные деньги. Если Россия хочет сохранить свою военную мощь, — а это для нашей страны вопрос выживания, — мы также должны вкладываться в наших хакеров, в хорошем смысле этого слова. Очень здорово, что сейчас у наших военных есть и ресурсы, и желание, чтобы работать в этом направлении.