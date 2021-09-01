Тамада у Моргенштерна – Личное мнение

Во всей этой вчерашней колхозной свадьбе Алишерки с односельчанкой меня огорчило два момента.

Во-первых, молодая поросль — Даня Милохин, сам Алишерка, другие их ютубные и инстаграмные гости. Какие-то они очень простенькие, как в книгах у Шукшина.



Фото: Соцсети

Вроде, должны быть молодыми-продвинутыми. Нанотехнологии вперемежку с айфонами. По факту — примитивная деревенщина без вкуса, ума и фантазии.

Второй момент — целая Собчак Ксения. Припёрлась старая к молодёжи быть тамадой.

Вспомните, сколько дано было Ксюше. Папа — демократический мэр, при котором она — деспотичная мэрская дочка. Затем настали трудные времена, когда папа не переизбрали, он умер, но тут его заместитель возглавил страну.

Что сделала бы девушка даже очень средних способностей? Стала бы депутатом. Или возглавила Минкульт.

Что сделала Ксения? Села на лобном месте.

Конечно, многие вспомнят, что Ксюша пыталась — участвовала в выборах президента, но это больше напоминало фарс. И снова Ксения не удержалась — из кандидатов села на Серебряную калошу. А оттуда — в Ютуб и теперь она…

А кто теперь она?

Шоу на Ютубе никто не смотрит. Зато зовут конферансье на день рождения какой-то инстаграмщицы-марафонщицы. Оттуда — тамадой на колхозную свадьбу, где Собчак смотрится старой бабкой из дома культуры центральной усадьбы колхоза имени 50-летия без урожая.



Фото: Соцсети

Вот так карьера! Из ведущей публичного шоу — в тамаду! И это — при таких стартовых возможностях, когда Путин тебя называет Ксюшей. Рука-лицо.

Теперь, когда мне будут жаловаться на просранные возможности, на жизнь, которая не сложилась, я буду приводить всем в пример Собчак. В сравнении с её просранными возможностями, ваши просёры являются детским садом.

Кто-то поспорит?

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