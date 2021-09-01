“Вместо паспорта РФ получил тюремный срок”. Боевика “ЛНР” приговорили к восьми годам лишения свободы

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничать с российскими оккупантами, вступив в состав незаконного вооруженного формирования так называемого “народного ополчения Донбасса”.

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации “ЛНР”, вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это оккупанты регулярно платили боевику.

“Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая на российское гражданство “за заслуги”. Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконный оборот наркотиков. После отбытия наказания вернулся в Украину. Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника”, – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Также правоохранители установили местонахождение тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—