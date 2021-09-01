 

“Вместо паспорта РФ получил тюремный срок”. Боевика “ЛНР” приговорили к восьми годам лишения свободы

01.09.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничать с российскими оккупантами, вступив в состав незаконного вооруженного формирования так называемого “народного ополчения Донбасса”.

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации “ЛНР”, вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это оккупанты регулярно платили боевику.

“Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая на российское гражданство “за заслуги”. Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконный оборот наркотиков. После отбытия наказания вернулся в Украину. Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника”, – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Также правоохранители установили местонахождение тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Стали известны результаты голосования на первых участках в США

07.01 / Во время штурма Капитолия митингующие кричали на русском «Смелее, смелее»

15.04 / 57-летний Питт покинул клинику на инвалидной коляске – СМИ

31.07 / В Конгрессе США против идеи Трампа о переносе президентских выборов

13.07 / Умерла жена Джона Траволты

14.11 / В Украине с COVID-19 госпитализированы более 28 тыс. человек – Степанов

24.06 / Переговоры США и России в Вене по ядерным вооружениям: ясности нет

17.07 / CNN – в ЮАР после привлечения военных стало спокойнее, но ситуация всё равно взрывоопасная

29.01 / Во фракции “Слуга народа” начался анонимный опрос об исключении Дубинского

29.01 / Зеленский одобрил закон об ускоренной госрегистрации вакцин от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика