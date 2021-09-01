Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу “Танцы со звездами”

“Должна сообщить, что в этом году я не принимаю участия в проекте. Сейчас я на пути к исполнению своей важной мечты! Обещаю, что через пару месяцев расскажу обо всем. Ну а пока прошу верить в меня и не забывать”, – написала она.

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Публикация от Яна Заец (@zlayazaya_official)

Контекст:

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24-х до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Имена партнеров звездных участников проекта пока что не называются.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Ведущим шоу заявлен Юрий Горбунов. Имя его партнерши пока не называется.

Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Яна Заец принимала участие в проекте дважды. В 2018 году она танцевала с ведущим Иракли Макацария, заняв третье место. В 2020 году хореограф выступала в паре с актером Тарасом Цимбалюком. Пара покинула проект после шестого эфира.

Ранее, 26 июля о завершении сотрудничества с проектом заявила победительница 2018 года Илона Гвоздева. Она выступала в паре со звездными участниками в четырех сезонах шоу.

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