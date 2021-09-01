 

Фесенко: Визит Зеленского в Вашингтон уже не “пустой”. Для США позитивные новости о взаимоотношениях с их партнерами сейчас не менее важны, чем для нас

01.09.2021, 12:42, Новости дня
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По поводу визита президента Зеленского в США.

Что интересно, перед этим визитом не было завышенных ожиданий. И это хорошо. Потому что когда у нас возникают завышенные ожидания, то затем неизбежны большие разочарования. Сейчас оснований для разочарований не будет.

Даже первый день визита президента Зеленского оказался и содержательным, и результативным (и это еще до встречи с президентом США Байденом). Подписано рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и министерством обороны Соединенных Штатов по стратегическим основам оборонного партнерства, которое создает условия для существенного усиления сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны.

Подписан еще ряд различных сделок и меморандумов по сотрудничеству между Украиной и США – от сферы обороны до энергетики и космической отрасли. Это наглядно опровергает пессимистические оценки о том, что визит президента Украины в США будет “пустым”. Как видим, все наоборот.

Ключевое событие этого визита – встреча президентов Байдена и Зеленского. Посмотрим, как она пройдет. После этого можно будет подводить итоги вашингтонской части визита. Но очевидно, что сейчас для США позитивные новости о взаимоотношениях с их партнерами являются не менее важными, чем для нас.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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