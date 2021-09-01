 

“Лепешки свои выставила”, “Вы знаете, что такое бюстгальтер?”, “Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу”. Волочкова пришла в школу к дочери с огромным декольте

01.09.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дорогие друзья, поздравляю с Днем знаний! Удачи всем! Ученикам – успехов! Учителям – терпения и благоразумия. Родителям – счастья! Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс в лицее. Как быстро летит время”, – написала она.

Балерина для похода в школу выбрала длинной платье с огромным декольте на шнуровке, под которое не стала надевать бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Платье как раз для похода в школу с ребенком”, – прокомментировала подписчица e_shlyapina.

“Шорты не надела, зато лепешки свои выставила”, – отметила olga.hartung.

“Вырез. Бедная Ариша”, – написала natasha_puhnataya.

“Анастасия, а вы знаете, что такое бюстгальтер?” – спросила irina1.0.2.

“Все понятно, но есть платья для особого случая, типа в школу, где дети учатся, где грудь не нужно высовывать”, – отметила alinochka._m.

“Я не удивлюсь, если в 11 класс к Ариадне на первое сентября маму занесут в шпагате на ракоряку, двумя чебуреками наружу”, – заявила nastyafrizen1408_sss.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Дочь Ариадну (2005) Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Врио главы Коми рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

08.04 / Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО

06.01 / В Луганске после взрыва госпитализировали “главу народной милиции ЛНР” – росСМИ

15.07 / Алиев возмутился обращению Армении к ОДКБ

14.11 / Экс-глава КГГА Бондаренко заявил, что военный врач пнул его из-за замечания по поводу языка. Билецкий назвал ситуацию абсурдной

04.08 / В Бейруте произошел мощный взрыв, сотни человек ранены

18.01 / Нардепы от “Слуги народа” хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников как “типичную советскую традицию”

23.09 / Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

24.06 / Посол США в РФ вернулся в Москву

26.06 / Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика