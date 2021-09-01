Металлургия к концу 2021 года столкнется со снижением цен – СМИ

“Уже во втором полугодии-2021 мы наблюдаем ценовую стабилизацию по большинству позиций стального передела. Инерционно все еще движутся вверх цены на первичное сырье – ЖРС (железорудное сырье. – “ГОРДОН”) и коксующиеся угли, тогда как котировки на заготовку, слябы, катанку, похоже, достигли своих пиков в мае-июне и теперь попытаются как можно дольше продержаться на этом высоком плато”, – отмечают авторы материала.

При этом госпредприятие “Укрпромвнешэкспертиза” отметило, что уже на начало августа снизились цены практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья.

“Например, в Азии котировки передельного чугуна находятся в диапазоне 580–590 долларов за тонну CIF. Цены просели под влиянием снижающихся котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат”, – пишет “Минпром”.

Со ссылкой на аналитика “Укрпромвнешэкспертизы” Юрия Добровольского журналисты сообщили, что ожидается дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома, а также “вялый” спрос на готовый прокат. В то же время существенного удешевления они не ожидают.

“Стоит отметить, что ранее аналитики Bank of America (BofA) предупредили, что во второй половине 2021 года цены на сталь начнут резко снижаться. Более того, в банке сложившуюся на рынке стали ценовую ситуацию назыали “пузырем, который может лопнуть в любой момент”. В свою очередь в FocusEconomics прогнозируют, что сталь в Европе и США уже к концу текущего года снизятся на 18,5%”, – отмечают авторы материала.

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