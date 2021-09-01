 

В Госдуме указали на несостоятельность движения Навального

01.09.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБлогера Алексея Навального сложно назвать политиком, все его заявления обобщенные и в них нет какой-либо конкретики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от партии КПРФ Юрий Синельщиков. По его словам, это говорит о том, что у него и его сторонников полностью отсутствует внятная программа действий. 

«У Навального и его движения нет собственной и четкой организации, чтобы можно было бы говорить о каких-либо серьезных вещах», – сказал Синельщиков.

По его мнению, люди, которые поддерживают осужденного блогера, тоже далеки от политики. Все идеи Навального рассчитаны на тех, кто не умеет анализировать и делать выводы, добавил он. 

«Это люди зачастую с неустоявшимися взглядами, с весьма неопределенной политической ориентацией. Во времена Ленина они назывались «мелкобуржуазные слои населения». Поддержка идет именно со стороны людей, которые имеют вот такие мелкобуржуазные установки, мне так думается, потому что Навальный тоже не высказал четко никакие свои намерения в сфере, скажем, экономической или социальной», – отметил депутат.

Ранее политолог Сергей Карнаухов сказал газете ВЗГЛЯД, что соратники Навального намеренно допускают эти утечки баз данных, чтобы увеличить число людей, которых могут преследовать, а затем спровоцировать их родственников на протесты. 



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