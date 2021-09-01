 

Школьники не смогли решить заданную Мишустиным задачу

01.09.2021, 12:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в физтех-лицей имени Капицы на День знаний на уроке одиннадцатиклассников задал им физтеховскую задачу.

Глава правительства вошел в класс с букетом цветов, он вручил их преподавателю математики Ольге Браславской, ученики в этот момент решали задачу по анализу бизнес-проектов, передает РИА «Новости».

«Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?», – обратился к учащимся премьер.

«В современное время нужны специалисты на все руки, особенно в России», – ответили ученики.

Мишустин на доске начертил задачу для школьников, он предложил провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал время на ее решение, сообщив, что зайдет позднее.

Школьники начали бурно обсуждать задачку и искать ответ, но не смогли справиться с ней.

Мишустин вернулся в класс и раскрыл решение задачи, подкрепив его ответом на доске.

«Конечно, очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес», – сказал премьер.

Напомним, Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени Капицы, который находится в подмосковном Долгопрудном. Обучение в вузе ведется с 5 по 12 классы. С 2015 по 2021 годы лицей выпустил 94 медалиста, 85 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 45 победителей и призеров международных олимпиад.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / «Ковидный пузырь» лопнул – на Играх в Токио выявляют всё больше заражённых

06.07 / В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

17.08 / Погребинский: Тихановская не способна быть национальным лидером Белоруссии

17.02 / Украинских силовиков обвинили в минометном обстреле окраин Донецка

14.04 / Гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры» арестовали после гибели пожарного

01.07 / За ходом голосования по Конституции в Магаданской области следят более 300 наблюдателей

23.07 / Asahi Shimbun – в день открытия Олимпиады в Токио «нет чувства эйфории и праздничного настроения»

23.11 / Подсчитано, во сколько могло обойтись жителям Владимирской области лечение губернатора

29.06 / Семья Тищенко получала сотни миллионов с бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом – Bihus.Info

17.08 / “Красотка”, “Вкусняшка”. Loboda показала свою младшую сестру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика