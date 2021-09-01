 

“Салями финская, ананасы каждый день”: Зюганов вспомнил советские годы и назвал дефицит “выдумкой антисоветчиков”

01.09.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает информацию о дефиците в советские годы “выдумкой антисоветчиков”. Он вспомнил собственную молодость в СССР и тогдашнее продуктовое изобилие.

По словам Зюганова, для советских граждан не было никаких проблем в том, чтобы иметь качественные отечественные и заграничные продукты и вещи – в этом он убедился на собственном примере.

“Может, при волюнтаристе Хрущёве кому-то чего-то и не хватало. Но когда его попросили, постепенно наступило то, что я не побоюсь назвать настоящим изобилием. Даже в годы, которые сейчас именуют застоем некоторые антисоветчики, дефицита не было – это их выдумки”, – сказал он. – “Я помню, чем сам питался тогда – финская салями была, ананасы хоть каждый день, джем австралийский, кажется… Водителя в магазин комитета отправил, через час всё у тебя на столе”

Коммунист добавил, что на дефицит могут жаловаться только те, кто “плохо работал”.

“Принцип был какой: кто не работает, тот не ест. Сейчас лодыри, которые плохо работали, вот они и жалуются, что машины им не те, еда им не та была, дефицит… “Волга” была отличным автомобилем. Да, служебная, не в личную собственность. Но  что их, коллекционировать? Удобная, просторная, обслуживалась бесплатно в гараже ЦК. Грех жаловаться”, – заключил Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Любовь Успенская стала опекуншей напомнившей ей дочь маленькой девочки

20.09 / Литва начнёт борьбу с русскоговорящими попугаями

28.03 / «Они продолжат уворачиваться»

23.02 / «Первый канал» покажет 23 февраля фильм о «дворце Путина» в переводе Гоблина

09.03 / Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным

23.03 / Дмитрия Шепелева хотели сделать героем шоу «Холостяк»

14.08 / Борис Корчевников: «Знакомил невест с мамой, поэтому не женился до сих пор»

26.08 / Ученые обнаружили соединяющий скопления галактик загадочный радиомост

30.07 / Украинец трижды заболел COVID-19

30.09 / В Раде предупредили украинцев об экономическом тупике: Будет очень плохо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика