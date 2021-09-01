“Салями финская, ананасы каждый день”: Зюганов вспомнил советские годы и назвал дефицит “выдумкой антисоветчиков”

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает информацию о дефиците в советские годы “выдумкой антисоветчиков”. Он вспомнил собственную молодость в СССР и тогдашнее продуктовое изобилие.

По словам Зюганова, для советских граждан не было никаких проблем в том, чтобы иметь качественные отечественные и заграничные продукты и вещи – в этом он убедился на собственном примере.

“Может, при волюнтаристе Хрущёве кому-то чего-то и не хватало. Но когда его попросили, постепенно наступило то, что я не побоюсь назвать настоящим изобилием. Даже в годы, которые сейчас именуют застоем некоторые антисоветчики, дефицита не было – это их выдумки”, – сказал он. – “Я помню, чем сам питался тогда – финская салями была, ананасы хоть каждый день, джем австралийский, кажется… Водителя в магазин комитета отправил, через час всё у тебя на столе”

Коммунист добавил, что на дефицит могут жаловаться только те, кто “плохо работал”.

“Принцип был какой: кто не работает, тот не ест. Сейчас лодыри, которые плохо работали, вот они и жалуются, что машины им не те, еда им не та была, дефицит… “Волга” была отличным автомобилем. Да, служебная, не в личную собственность. Но что их, коллекционировать? Удобная, просторная, обслуживалась бесплатно в гараже ЦК. Грех жаловаться”, – заключил Зюганов.

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