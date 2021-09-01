Как сделать для душа удобную шторку. Она экономная и смотрится симпатично

Уют в доме создается не только ремонтом и дизайном пространства, но и мелочами, отражающими вкус, пристрастия или наклонности хозяев. Постеры, скульптуры, домашний текстиль, лежанки для котов и собак, книги в библиотечном шкафу расскажут о характере человека больше, чем его автобиография. Многие хотят видеть в ванной комнате нестандартную занавеску для душа. Этот элемент интерьера можно довольно просто создать своими руками.

Что потребуется

В этом проекте главным элементом является идея, а каким будет воплощение, целиком зависит от мастера. Вам придется проявить навыки художника, маляра и портного. Конечный итог порадует огромным потенциалом возможностей.

Инструменты и материалы:

Художественный холст (продается в магазинах товаров для художников).Обычная пластиковая занавеска для душа.Акриловые краски, кисть или поролоновый валик с ручкой.Малярная лента или изолента.Защитная пленка размером больше, чем габариты занавеси.Набор для установки люверсов для штор.Кольца для карниза.

Подготовка

Художественный холст очень похож на грубое льняное полотно, но с лучшими качествами. Ткань обладает выраженными, но не абсолютными водоотталкивающими качествами, имеет оригинальное плетение нитей, создающих красивую фактуру и натуральный цвет. Все эти качества делают полотно отличным материалом для активного использования в декоре пространства дома. Расправьте ткань и очень тщательно отутюжьте. Чем ровнее будет полотно, тем проще будет наносить на него рисунок.

Определите размеры занавески. Вам необходимо выяснить ширину шторы и ее длину. Обычно для душевой занавески достаточно того, что она полностью закрывает проем над ванной и не создает складок. Длина определяется высотой положения карниза над полом и вашим личным решением о том, на какой высоте от пола будет находиться нижний край шторы.

Чтобы избежать шитья, раскроите ткань с учетом положения кромки полотна. Расположите ее снизу. Для верхнего среза сделайте дополнительный допуск 3-5 см, чтобы впоследствии смонтировать люверсы. Для их установки нужен плотный край.

Нанесение рисунка

Для первого опыта в рисовании на холсте выбирайте простые принты, к примеру, полосы. Когда освоите принцип нанесения краски, можно будет использовать трафареты, создавать картины или фрески. В этом проекте авторы выбрали беспроигрышный вариант. На полотно были нанесены горизонтальные полосы. Это классический рисунок, создающий атмосферу морского отдыха в ванной комнате.

Расстелите на полу полиэтиленовую защитную пленку, положите на нее выкроенную занавеску, расправьте складки на ткани. Измерьте ширину первой полосы. Участок ткани, который не нужно окрашивать, заклейте малярной лентой. Если эта часть шире, чем лента, положите несколько полосок, создавая нужную площадь защиты. Чередуйте последовательность задуманного узора. Следите за положением линий: они должны быть параллельны.

Нанесите на свободные участки полотна краску. Можно использовать акриловую или специальный состав, предназначенный для рисования по ткани, но цена такой краски довольна высокая. Для полного проявления цвета нанесите 2 слоя краски с обязательной просушкой каждого. Аккуратно удалите малярную ленту. Если обнаружатся пробелы в рисунке, исправьте их кисточкой или приклейте небольшие заплатки из окрашенного дублерина на клеевой основе.

Отделка

Самым простым, эстетичным и практичным способом подвешивания занавесей на штангу является установка люверсов. Сделайте подгиб ткани на верхнем срезе полотна. Чтобы ткань сохраняла свое положение, край можно подклеить горячим клеем из пистолета или использовать дублерин. В последнем случае плотность края будет выше, что положительно скажется на внешнем виде шторы.

Вскройте набор для установки люверсов и изучите инструкцию производителя. Проделайте предварительные отверстия в ткани на таком расстоянии, которое гарантирует качественный монтаж фурнитуры. Установите люверсы. Измерьте еще раз высоту декоративной занавеси из холста. Расправьте на горизонтальной поверхности пластиковую штору для душа, обрежьте лишний материал по нижней части изделия. Высота обеих штор должна быть примерно одинаковой.

Проденьте в люверсы шторы и в отверстия пластиковой занавеси кольца. Обе занавеси должны создавать иллюзию единого изделия. Повесьте комплект для душа на штангу.

Эффектный декор для ванной комнаты готов. Получилось экономно и красиво. Штора служит не только утилитарным целям, но и создает необходимый уют в ванной комнате, где так трудно достичь баланса между практичностью и эстетикой.