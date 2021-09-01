 

“Сириус” станет ориентиром для всех российских школ

01.09.2021, 12:10, Разное
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По ее словам, благодаря своим педагогам образовательный центр создает лучшие в России передовые практики. “Поэтому одной из задач “Сириуса” мы видим масштабирование нашего опыта, использование его для развития школ нашей большой страны”, – сказала Шмелева.

В большинстве регионов наблюдается “неравенство” даже государственных школ, констатировала она. Шмелева отметила, что во многих из них приоритет отдается “избранным” школам, куда привлекаются лучшие педагоги, поставляется оборудование, развивается инфраструктура.

Школы, не получившие таких привилегий, остаются без драйверов развития, заявила Шмелева. Она указала на важность федеральных мероприятий, направленных на улучшение всех школ до уровня лучших в регионе.

Шмелева считает, что развитие общего образования необходимо измерять по средним показателям по стране. “Сириус” готов помочь государству и выступить в этом проекте центром компетенций, сказала руководитель образовательного центра.

Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федеральную списка “Единой России”. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.



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