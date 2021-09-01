До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель

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01.09.2021, 12:10, Разное
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В единый день голосования, 19 сентября, россияне будут выбирать новый состав Государственной Думы РФ. У жителей столичного региона с 17 по 19 сентября будет уникальная возможность вместо посещения избиркомов выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Важно только успеть подать заявку.

Менее двух недель осталось до завершения регистрации на онлайн-голосование в Москве. Подать заявку на участие в ДЭГ могут совершеннолетние граждане РФ с московской пропиской и полной учетной записью на портале mos.ru. Авторизоваться также можно через приложения “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Последний день регистрации – 13 сентября включительно.

Все заявки будут направлены в ЦИК РФ для проверки. В дальнейшем это поможет избежать так называемого двойного голосования. Итоговые уведомления о регистрации пользователи получат за несколько дней до начала выборов.

Важно отметить, что среди участников ДЭГ в рамках акции “Миллион призов” будут разыграны сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. Призовые баллы можно потратить на посещение различных объектов столицы, обед в ресторане, оплату покупок, пополнение карты “Тройка” или на благотворительность. Всего будет разыграно 250 различных призов, в том числе, квартиры и машины.



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