 

Мнение: Полмиллиарда

01.09.2021, 12:00, Разное
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Путин прилетел во Владивосток и его снова потянуло на историческую тематику. Население России, если бы не распад страны в 1917 и 1991 годах, могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек, – сообщил Путин внимающему ему глубинному народу.

Наверняка про себя он подумал "Вот свезло так свезло… Тут 140 миллионов не знаешь, как побыстрее уполовинить, а если бы 500, так вообще непонятно, с какого конца браться…"

Демография для нынешнего режима – тема весьма щекотливая. Население, как влитое, держится на одном уровне, и только за счет миграционного прироста. Коренное население в существующих условиях банально вымирает безо всяких революций. А уж темпы истребления народа в последние полтора года таковы, что Путину точно не стоит касаться вопросов народосбережения. Еще немножечко, и его идейный предтеча, напавший на нашу страну в 41 году, будет выглядеть жалким любителем на фоне профессионала.

С другой стороны, а о чем еще Путину говорить, кроме примитивной чуши на околоисторические темы? Ну не о проблемах же в самом деле. Скучно это, да и не понимает он, что с ними делать.

Источник: Эль Мюрид



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