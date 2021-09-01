Украинец Крипак завоевал третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Очередную золотую медаль украинец завоевал на дистанции 400 метров вольным стилем (класс S10).

Крипак преодолел дистанцию за 3.59.62.

Второе место в этом заплыве занял представитель Нидерландов Бас Таккен (4.02.02), третье – австралиец Томас Галлахер (4.03.91).

28 августа Крипак победил на дистанции 100 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд. А 31 августа украинец стал чемпионом на дистанции 100 метров баттерфляем – также с мировым рекордом.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 71 медалью: 16 золотыми, 34 серебряными и 21 бронзовой.

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