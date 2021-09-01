 

“Шпагат, как на дешевом стриптизе”, “Ух, огонь”. Фреймут в смелой позе рассказала об изысканных манерах

01.09.2021, 11:48, Новости дня
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“Осанка. Панна никогда не горбится, даже если ее одолела усталость и побила жизнь. Ровная спина, головушка ровная. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь”, – отметила она.

По мнению Фреймут, панна никогда не отводит взгляд, разве что если видит что-то неприличное.

Во время разговора “высококлассная панна” больше слушает, говорит мало и никогда не перебивает.

“Панна никогда не жалуется. Даже если у нее было плохое утро, она поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, не делится бедой с миром”, – заявила она.

Фреймут отметила, что панна контролирует радость и гнев, не кривит нос, если ей противно, не повышает голос, “даже если ей на голову капнуло из кондиционера”.

“Панна всегда чуткая к чужой беде. Даже если нет времени, вызовет скорую, когда увидит, что кто-то лежит безжизненно на улице. Она занимается благотворительностью анонимно. Звонит пожилым родственникам. Панна отзывчива к ближнему”, – заявила телеведущая.

Она добавила, что панна ест аккуратно, а не хлебает, как с перепоя, не облизывается. “Бортики ее тарелки чистые, она не дует на горячий суп. Панна пользуется приборами, а не дерется ними, словно отгоняет злых духов. Панна не кусает хлеб, не говорит с набитым ртом и оставляет немного в тарелке, даже если не наелась”, – заявила Фреймут.

Пост телеведущая сопроводила собственным снимком, для которого позировала сидя на стуле, отведя одну ногу в сторону.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

“Шпагат, как на дешевом стриптизе”, – заявила подписчица tatustudiiapermanentu.

“Ух, огонь”, – прокомментировала knizhnikstyle.

Контекст:

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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