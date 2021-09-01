 

Налоговая амнистия. В Минфине Украины сообщили, какие активы не подлежат декларированию

01.09.2021, 11:48, Новости дня
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“С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им, с которых не были уплачены налоги и сборы”, – отметили в сообщении.

Декларирование будет происходить путем подачи декларации в Государственную налоговую службу через электронный кабинет в разделе “Одноразовая (специальная) добровольная декларация”.

Декларированию подлежат:

валютные ценности (банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах) и иностранная валюта, кроме денежных средств в наличной форме;
недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости);
движимое имущество, в том числе транспортные средства или другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата и т.д.);
доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
ценные бумаги и / или финансовые инструменты, определенные законом;
права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды;
другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, не размещенные на счетах.

Воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, не являющиеся резидентами Украины, при определенных условиях.

Запрещено подавать декларацию:

несовершеннолетним и недееспособным лицам;
лицам, которые в период с 2005 года подавали декларацию в соответствии с антикоррупционным законодательством;
лицам, к которым применены специальные экономические меры (санкции).

В Минфине также рассказали, какие активы не подлежат декларированию:

квартира/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает в совокупности 120 м2, или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства;
жилой дом/дома, зарегистрированный/зарегистрированные в Украине, общая площадь которого /которых совокупно не превышает 240 м2  или жилой дом/дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых совокупно не превышает 240 м2  при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;
нежилые дома некоммерческого назначения и нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 м2;
одно транспортное средство личного некоммерческого использования;
активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн на дату завершения периода одноразового специального добровольного декларирования.

Инфографика: mof.gov.ua
Контекст:

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция “Слуги народа”.

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев 1 июля.

Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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