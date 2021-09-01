 

Россия заявила о готовности восстанавливать соседские отношения с Грузией

01.09.2021, 11:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕсли Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – сообщил Лавров, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что российская сторона задумывалась о введении безвизового режима для Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении депутатов Госдумы.

«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – напомнил глава ведомства.

Напомним, летом 2019 года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.



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