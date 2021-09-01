 

Розы необходимо обрезать. Как поступить с кустами после цветения

01.09.2021, 11:28, Разное
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Каждый садовод прекрасно знает, как обращаться с розами весной и летом, стимулируя их рост, развитие и активное цветение. Но мало кто знает, что осенью растения требуют не меньшей заботы. И если цветам не обеспечить специальный уход, то на следующий год розы уже не порадуют своей красотой.

Обрезка

Когда на кустах больше нет цветов, растение тут же сосредотачивается на формировании новых семян. Поэтому для того чтобы оно не тратило лишние силы, нужно обязательно срезать с кустов вялые бутоны вместе с семенной коробочкой.

Также нужно провести санитарную обрезку роз, освободив растение от засохших, слабых и поломанных веток, а очень длинные побеги стоит укоротить. В итоге после такой обрезки розовые кусты достаточно быстро восстановятся и продолжат свой рост следующей весной.

Подкормка

Чтобы помочь ускорить восстановление растения, осенью его нужно подкормить комплексными минеральными удобрениями, чередуя корневую подкормку с опрыскиванием листьев. Для этого можно сначала воспользоваться обычной нитроамофоской или же приобрести специальное удобрение вроде “Дженджик Лето”, “Кемира Универсал” и “Мастер Агро”. А через семь дней можно будет побрызгать розовые кусты раствором из древесного пепла, для приготовления которого нужно залить пару стаканов пепла литром кипятка и оставить смесь настаиваться в течение 12 часов. Когда же время истечет, нужно будет развести эту массу в десяти литрах воды, после чего уже можно будет приступать к подкормке роз.

Защита от болезней и вредителей

Ну и, наконец, как только розы отцветут, их обязательно нужно в профилактических целях обработать биопрепаратом “Фитоспорин”, который является эффективным средством от множества грибковых болезней. Подобная манипуляция защитит растение от болезней вроде серой гнили, мучнистой росы и черных пятен.

А для того чтобы предупредить нападение на кусты вредителей, достаточно воспользоваться биологическим инсектицидом “Фитоверм”, и тогда розовые кусты прекрасно переживут зиму, и будут радовать вас в следующем году своим невероятным цветением.



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