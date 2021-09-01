Пандемия сократила рождаемость в странах «золотого миллиарда»



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Чтобы оценить влияние продолжительных локдаунов на прирост населения, ученые из Италии проанализировали коэффициент рождаемости в конце 2020 года в 22 странах с высоким уровнем дохода и сравнили эти данные с показателями до пандемии. В совокупности на эти государства приходится 37% от общемирового числа зарегистрированных случаев коронавируса и 34% смертей от COVID-19.

Результаты показали, что в большинстве стран многие люди фертильного возраста решили повременить с решением вопроса деторождения. Самое значительное снижение коэффициента рождаемости наблюдается в Италии: -9,1% по сравнению с прогнозами на основе показателей прошлых лет. «Антирекорды» по количеству рождений зафиксированы в Венгрии (-8,5%), Испании (-8,4%), Португалии (-6,6%). В США рождаемость уменьшилась на 7,1% по сравнению с 2019 годом.

Исключение составили только Дания, Финляндия, Германия и Нидерланды. По мнению авторов исследования, это может быть связано с социальной политикой и поддержкой семьи в этих странах.

Ученые отметили, что эти данные согласуются с результатами опросов о планах по деторождению, проведенных в Германии, Франции, Испании и Великобритании в начале первой волны COVID-19. Порядка 73% людей, которые хотели завести детей в 2020 году, решили отложить беременность или вообще отказались от таких планов.

Кроме того, в 2020 году около 8% женщин в Японии, которые прервали беременность, решились на этот шаг из-за пандемии. Большинство из них вынуждены были сделать аборт в связи с потерей работы своего партнера или снижения его дохода, другие признались, что слишком боятся заразиться коронавирусом во время беременности.

«В начале пандемии в популярных СМИ высказывалась идея, что изоляция приведет к бэби-буму, поскольку пары проводят больше времени вместе. Но если посмотреть на уровень рождаемости во время других бедствий и потрясений, то получается, что в таких обстоятельствах происходит демографический коллапс. Хотя, как мы видим, это происходит не во всех странах», — сообщил ведущий автор исследования, Арнштейн Осве (Arnstein Aassve).

Отметим, что в демографические итоги 2020 года в РФ оказались худшими за последние 15 лет: численность населения сократилась на 582,2 тысячи человек. Последний раз такое аналогичные показатели были зафиксированы в 2003 году. Количество рождений в первый год пандемии уменьшилось на 48,8 тысячи. Подобное снижение наблюдалось в 2002 году.