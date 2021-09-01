Ученые: Потливость в ночное время может указывать на рак крови

Учёные из Великобритании установили, что потливость в ночное время может указывать на рак крови. Регулярное проявление такого эффекта требует внимания специалиста.

Исследователи из благотворительной организации Blood Cancer UK отметили, что потливость является признаком активной работы организма. В ночное время тело должно отдыхать. Если же, при нормальной температуре в комнате, наблюдает повышенное потоотделение, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Подобное может свидетельствовать о начальной стадии лейкемии.

Несмотря на это, присутствуют и другие возможные причины потливости ночью. Среди самых распространённых – изменения в организме у женщин во время менопаузы. В этом случае потоотделение носит периодический характер. Если же подобное повторяется не одну ночь, то медики не рекомендуют игнорировать нарушение.

Источник: solenka.info