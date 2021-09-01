 

Зеленский готов встретиться с Путиным “в любое время”

01.09.2021, 11:16, Разное
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В последнее время на фоне падающего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский все активнее имитирует бурную политическую деятельность особенно в сфере международных отношений. В середине прошлого месяца глава Незалежной в очередной раз предложил российскому лидеру провести очные переговоры. Так или иначе, Зеленский готов встретиться с Путиным “в любое время”.

Об этом сообщает LIFE со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского президента. Сергей Никифоров сообщил журналистам, что его начальник несколько раз выражал готовность провести встречу с президентом России “в любое время”.

Официальный представитель Зеленского отказался отвечать на вопрос о протокольной подготовке ко встрече глав государств и попросил уточнить это у Путина. “Спросите своего президента”, – сказал пресс-секретарь.

Ранее в Администрации президента России несколько раз опровергли информацию о каких-либо планах по организации переговоров между Путиным и Зеленским. Российский лидер во время последней прямой линии также подчеркнул, что не намерен встречаться с президентом Украины с учетом того, что Незалежная перешла “под внешнее управление” западных стран.

Напомним, сегодня в Вашингтоне должны состояться переговоры между президентами Украины и США. Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 1 сентября, однако ранее Белый дом несколько раз переносил визит украинского главы.



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