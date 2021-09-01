 

ДЭГ повысит явку на сентябрьских выборах – эксперты

01.09.2021, 11:16, Разное
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С 17 по 19 сентября жители российской столицы смогут
избрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного
голосования (ДЭГ). Система онлайн-выборов постепенно становится альтернативой
традиционному способу голосования на избирательных участках. Сегодня ДЭГ
особенно актуален, потому что позволяет максимально сократить социальные
контакты в период пандемии коронавируса.

Эксперты отмечают, что дистанционное голосование позволит
значительно повысить явку на сентябрьских выборах. В целом, возможность
выполнить гражданский долг, не покидая квартиру, должна повысить интерес
избирателей к предстоящим выборам.

Директор Института исследований социальной памяти
Александр Жидченко подчеркнул, что сегодня онлайн-формат голосования выбирают
даже консервативно настроенные россияне. Он напомнил о недавнем исследовании
ВЦИОМ. Социологи выяснили, что абсолютное большинство москвичей информировано о
ДЭГ, а половина опрошенных готова голосовать дистанционно.

“При таких показателях явка на онлайн-голосовании
будет высокой, и вполне сопоставимой с явкой на электронном голосовании по
поправкам в Конституцию РФ. В свою очередь, высокая явка на ДЭГ даст импульс
росту общей явки на выборах. Расширение явки прогнозируется за счет категорий
граждан, которые традиционно не очень активно ходят на избирательные участки:
дачники, люди с хроническими заболеваниями, молодежь, ведущие занятой образ
жизни представители разных профессий – бизнесмены и так далее”, – отметил эксперт.

Политолог Максим Крутилин тоже придерживается позиции,
что онлайн-голосование способно повысить явку избирателей. Эксперт подчеркнул,
что участие в ДЭГ безопасно, быстро и просто. По его мнению, дистанционный
формат голосования подойдет для различных категорий граждан.

“Такой способ также намного облегчает процесс
голосования работающим в дни голосования, пенсионерам или гражданам,
находящимся не в Москве. Особый интерес в условиях ДЭГ вызывает категория
молодежи: на мой взгляд возможность дистанционного голосования повысит процент
явки именно молодых москвичей на выборах”, – уверен эксперт.

Напомним, в 2021 году у москвичей будет возможность
дистанционно проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета
муниципальных депутатов района Щукино. Для этого необходимо до 13 сентября
включительно оставить заявку на портале mos.ru.



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