ДЭГ повысит явку на сентябрьских выборах – эксперты

С 17 по 19 сентября жители российской столицы смогут

избрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного

голосования (ДЭГ). Система онлайн-выборов постепенно становится альтернативой

традиционному способу голосования на избирательных участках. Сегодня ДЭГ

особенно актуален, потому что позволяет максимально сократить социальные

контакты в период пандемии коронавируса.

Эксперты отмечают, что дистанционное голосование позволит

значительно повысить явку на сентябрьских выборах. В целом, возможность

выполнить гражданский долг, не покидая квартиру, должна повысить интерес

избирателей к предстоящим выборам.

Директор Института исследований социальной памяти

Александр Жидченко подчеркнул, что сегодня онлайн-формат голосования выбирают

даже консервативно настроенные россияне. Он напомнил о недавнем исследовании

ВЦИОМ. Социологи выяснили, что абсолютное большинство москвичей информировано о

ДЭГ, а половина опрошенных готова голосовать дистанционно.

“При таких показателях явка на онлайн-голосовании

будет высокой, и вполне сопоставимой с явкой на электронном голосовании по

поправкам в Конституцию РФ. В свою очередь, высокая явка на ДЭГ даст импульс

росту общей явки на выборах. Расширение явки прогнозируется за счет категорий

граждан, которые традиционно не очень активно ходят на избирательные участки:

дачники, люди с хроническими заболеваниями, молодежь, ведущие занятой образ

жизни представители разных профессий – бизнесмены и так далее”, – отметил эксперт.

Политолог Максим Крутилин тоже придерживается позиции,

что онлайн-голосование способно повысить явку избирателей. Эксперт подчеркнул,

что участие в ДЭГ безопасно, быстро и просто. По его мнению, дистанционный

формат голосования подойдет для различных категорий граждан.

“Такой способ также намного облегчает процесс

голосования работающим в дни голосования, пенсионерам или гражданам,

находящимся не в Москве. Особый интерес в условиях ДЭГ вызывает категория

молодежи: на мой взгляд возможность дистанционного голосования повысит процент

явки именно молодых москвичей на выборах”, – уверен эксперт.

Напомним, в 2021 году у москвичей будет возможность

дистанционно проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета

муниципальных депутатов района Щукино. Для этого необходимо до 13 сентября

включительно оставить заявку на портале mos.ru.