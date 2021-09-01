Мнение: Зарубежной электронике не место в Госзакупках

Минпромторг фактически запретил закупать через Госзакупки электронику иностранного производства.

Данная мера направлена на поддержку российских производителей электроники. Сама мера разумеется не рыночная.

В ГОСЗАКУПКАХ ЭЛЕКТРОНИКИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА – ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКУ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРАВИЛО «ВТОРОЙ ЛИШНИЙ»

Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило Правительство РФ 28.08.2021 (№1432).

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.

– Схемы интегральные электронные;

– Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты);

– Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника;

– Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных;

– Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных;

– Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода;

– Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний».

Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

В частности, под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники,

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_goszakupkah_elektroniki_menyayutsya_pravila__vvoditsya_zapret_na_zakupku_importnoy_produkcii_i_pravilo_vtoroy_lishniy – цинк

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